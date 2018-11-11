فيدرر يسعى لإحراز لقبه المئوي

روجر فيدرر

يقف الصربي نوفاك جوكوفيتش الذي ضمن إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين بعد أداء مذهل خلال الأشهر الماضية، عقبة بين السويسري روجر فيدرر واللقب المئوي في مسيرته، مع انطلاق بطولة الماسترز الختامية، الأحد، في لندن.

وفي غياب الإسباني رافاييل نادال المصاب، سيكون جوكوفيتش وفيدرر الثالث عالمياً، أبرز لاعبين في البطولة التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في الموسم، ويغيب عنها أيضاً بسبب الإصابة الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو الرابع، وحامل اللقب البلغاري غريغور ديميتروف بعد تراجعه في التصنيف هذا العام، حاله كحال وصيفه البلجيكي دافيد غوفان.

وحل بدلاً من نادال وديل بوترو، الياباني كاي نيشيكوري التاسع والأميركي جون إيسنر العاشر.

ويدخل جوكوفيتش البطولة بعد أشهر مثالية استعاد خلالها مستواه إثر عملية جراحية طفيفة خضع لها مطلع العام لمعالجة إصابة في المرفق، ورفع الصربي في 2018 رصيده في بطولات غراند سلام إلى 14 لقباً، بعد تتويجين في ويمبلدون الإنجليزية في يوليو، وفلاشينغ ميدوز الأميركية في سبتمبر، ليستعيد صدارة التصنيف للمرة الأولى منذ عامين.

وعاد الصربي إلى صدارة التصنيف بعد إعلان نادال في 31 أكتوبر انسحابه من دورة باريس للماسترز (ألف نقطة) بسبب آلام في عضلات البطن، وضمن إنهاء الموسم متصدراً بعد قرار الإسباني الغياب عن لندن والخضوع لعملية جراحية في الكاحل الأيمن.

أما فيدرر حامل الرقم القياسي في الألقاب الكبرى (20 لقبا)، فقدم أداءً متفاوتاً هذا الموسم وأحرز أربعة ألقاب بينها بطولة أستراليا المفتوحة للموسم الثاني توالياً، لكنه فقد لقبه في ويمبلدون، وخرج من ثمن النهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية.

وبات المخضرم السويسري (37 عاماً) على عتبة الرقم الرمزي للقب الـ 100، بعدما توج في مسقط رأسه، بازل باللقب الـ 99، وبات يبتعد بعشرة ألقاب عن الرقم القياسي الذي يحمله الأميركي جيمي كونورز (109).