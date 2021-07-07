فيدرر يشكك بمشاركته في أولمبياد طوكيو بعد سقوطه في ويمبلدون

شكك الأسطورة السويسرية روجر فيدرر في إمكانية مشاركته بأولمبياد طوكيو نهاية الشهر الجاري بعد سقوطه اليوم في ربع نهائي بطولة ويمبلدون.

وخسر السويسري بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 3-6 و6-7 و0-6 أمام غريمه البولندي هوبرت هوركاش.

وصرح صاحب الـ 40 عاماً بعد المباراة: "لا أدري إن كانت هذه مشاركتي الأخيرة في ويمبلدون، سعيت العام الماضي لخوض غمار هذه البطولة، وأنا راضٍ بمستواي وما قدمته، علي التريث والتفكير بهدوء الآن".

وختم: "سأكشف عن قراري النهائي حول المشاركة في أولمبياد طوكيو بعد يومين، قلت في السابق أن كل شيء مرهون بما سيحصل معي في ويمبلدون".

يذكر أن فيدرر فاز بـ 20 لقباً في بطولات غراند سلام، وهو رقم قياسي يتقاسمه حالياً مع الأسطورة الإسبانية رافاييل نادال.