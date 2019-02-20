فيدرر يعود إلى الملاعب الترابية

روجر فيدرر

سيخوض السويسري روجر فيدرر، العائد هذا الموسم إلى دورات الملاعب الترابية بعد غياب خلال العامين الماضيين، غمار دورة مدريد الإسبانية، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، للمرة الأولى منذ 2015، وفقاً لتأكيدات المنظمين.



وقال مدير الدورة فيليسيانو لوبيز، "نحن سعداء لأن عودته إلى مدريد هي هدية للدورة"، مضيفاً: "إنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ. هذا ليس سراً".



وتعود المشاركة الأخيرة في مدريد لفيدرر المصنف السابع عالمياً حالياً، إلى عام 2015 حينما خرج من الدور الثاني (أعفي من خوض الدور الأول) بخسارته أمام الأسترالي نيك كيرغيوس، علماً بأنه توج بلقبها ثلاث مرات أعوام 2006 و2009 و2012.



وكان صاحب الـ 37 عاماً وحامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى (20)، قد أعلن في يناير عقب خروجه من ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات غراند سلام، أنه سيعود للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الكبرى، والتي شارك فيها للمرة الأخيرة عام 2015.



ولم يحدد فيدرر الدورات التي سيخوض غمارها على الملاعب الترابية، علماً بأنه غاب عن هذه الملاعب في العامين الماضيين للحفاظ على لياقته بسبب تقدمه في السن، والإعداد بأفضل الطرق لبطولة ويمبلدون، ثالثة بطولات غراند سلام.



ومن المقرر أن تقام دورة مدريد بين الخامس من مايو المقبل و12 منه، على أن تنطلق بطولة رولان غاروس في الـ 26 من الشهر نفسه.