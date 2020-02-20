فيدرر يغيب عن رولان غاروس بداعي الإصابة

أعلن لاعب كرة المضرب السويسري روجر فيدرر الخميس، أنه خضع الأربعاء لعملية جراحية في ركبته اليمنى ستجبره على الغياب عن بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى “رولان غاروس”.

وكتب حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في غراند سلام (20 لقباً) عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر: “كنت أشعر بإزعاج في ركبتي اليمنى منذ فترة قصيرة (..) بعدما استشرت وتحدثت إلى فريقي، قررت الخضوع لعملية جراحية (الأربعاء) في سويسرا”.

وأضاف النجم السويسري: “وبالتالي، سأغيب عن دورات دبي، وإنديان ويلز، وبوغوتا، وميامي، ورولان غاروس” ضارباً موعداً في موسم الملاعب العشبية.

وبدا فيدرر الذي سيحتفل بعيد ميلاده التاسع والثلاثين في أغسطس المقبل، مطمئناً بعد العملية الجراحية التي خضع لها بالمنظار، وقال “الأطباء واثقون جداً من الشفاء التام”.

وتوقع فيدرر، المصنف الثالث عالمياً والذي بلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام قبل أن يخرج على يد البطل الصربي نوفاك جوكوفيتش، عودته إلى الملاعب في موسم الدورات والبطولات العشبية والذي سيفتتح منتصف يونيو المقبل.

وستكون العودة قبل شهر فقط من دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تعتبر التحدي الأكبر في مسيرته الاحترافية كونه اللقب الوحيد في الفردي الذي يغيب عن خزائنه.