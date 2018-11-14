فيدرر ينعش آماله في البطولة الختامية للتنس

روجر فيدرر

تجنب السويسري روجر فيدرر الخروج مبكراً من البطولة الختامية لموسم تنس الرجال بفوزه على النمساوي دومينيك تيم 6-2 و 6-3.

ويملك فيدرر 37 عاماً سجلاً رائعاً في وصوله باستمرار إلى نصف نهائي البطولة الختامية منذ انتقالها إلى لندن في 2009، لكنه وجد نفسه في مأزق عقب الخسارة أمام الياباني كاي نيشيكوري في الجولة الافتتاحية الأحد الماضي.

وكانت الهزيمة أمام تيم تعني استحالة تأهل السويسري لنصف النهائي الذي بلغه 15 مرة في 16 مشاركة بالبطولة، لكنه حسم الفوز ولم يخسر سوى ست نقاط في ضربات إرساله.

لكن لا يزال أمام فيدرر المصنف الثاني الكثير من العمل، كونه سيلعب في الجولة الأخيرة من الدور الأول مع الجنوب إفريقي كيفين أندرسون يوم الخميس المقبل.

وحقق أندرسون وهو أول جنوب إفريقي يتأهل للبطولة الختامية منذ 1995 انتصاره الثاني في الدور الأول عندما سحق نيشيكوري 6-0 و 6-1 أمس.