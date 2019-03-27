فيدرر يواصل مسيرته الواثقة في ميامي

روجر فيدرر

تخطى السويسري روجر فيدرر الدور الثالث من بطولة ميامي بفوزه على الصربي فيليب كرايينوفيتش 7-5 و6-3.

واحتاج فيدرر (37 عاماً) المصنف الخامس عالمياً إلى ساعة و31 دقيقة لتخطي عقبة كرايينوفيتش المصنف 103 عالمياً.

وحقق السويسري 14 إرسالاً نظيفاً وكسب 74 بالمئة من النقاط في كراته الأولى في الإرسال.

وقال فيدرر الساعي إلى لقبه الـ 101: “إنه لاعب يتميز بفعاليته الكبيرة في رد كرات الإرسال، كنت أعرف أن كراتي الأولى يجب أن تكون ناجحة. عانيت في البداية لكني أرسلت بشكل جيد جداً.

“كانت الأجواء رطبة جدا هذا الاثنين، لذلك أنا سعيد لأني خرجت فائزاً بمجموعتين”.

وكان فيدرر المتوج 3 مرات في ميامي، خسر نهائي دورة إنديان ويلز قبل 8 أيام أمام النمساوي دومينيك تييم.

ويلتقي فيدرر في الدور المقبل مع الروسي دانييل مدفيديف الثالث عشر والفائز على الأميركي رايلي أوبيلكا.