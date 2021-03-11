فيدرر يودع بطولة قطر إكسون موبيل

ودع النجم السويسري روجر فيدرر بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس للرجال بعد خسارته أمام الجورجي نيكولاس باسيلاشيفلي بمجموعتين لواحدة اليوم.

ففي منافسات ربع نهائي البطولة المقامة على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش تمكن الجورجي المصنف الـ 42 عالمياً من الفوز على فيدرر المصنف السادس عالمياً والثاني للبطولة بواقع 3-6 و 6-1 و 7-5.

وفشل النجم السويسري في مواصلة عودته القوية إلى الملاعب بعد غيابه لمدة عام للإصابة.

وكان فيدرر صاحب الـ 20 لقباً كبيراً والـ 103 ألقاب في مسيرته يمني النفس في أن يستمر بالتقدم ويحقق اللقب الرابع له في دولة قطر بعد أعوام 2005 و 2006 و 2011 استعداداً لبطولة ويمبلدون الانجليزية الصيف المقبل.

وكان فيدرر قد بدأ مشواره في البطولة بداية من الدور الثاني وحقق الفوز على البريطاني دانييل إيفانز بمجموعتين لواحدة أيضاً بواقع 7-6 و 3-6 و 7-5 بعدما جنبته قرعة البطولة من خوض منافسات الدور الاول الرئيسي مع المصنفين الآوائل.

في المقابل واصل باسيلاشيفلي 29 عاماً والفائز بثلاثة القاب فقط في مسيرته مشواره القوي في البطولة وحقق الفوز الثالث له وتأهل إلى نصف النهائي بعد أن حقق فوزين الأول في الدور الرئيسي على الأسترالي جون ميلمان بمجموعتين لواحدة، ثم فاز في الدور الثاني على التونسي مالك الجزيري بمجموعتين دون رد.

وسيواجه الجورجي غداً في نصف النهائي الأميركي تايلور فريتز المصنف الـ 33 عالمياً والذي نجح في حجز بطاقة تأهله بعد أن أطاح بالمصنف الـ 11 عالمياً والرابع للبطولة الكندي دينيس شابوفالوف بالفوز عليه بمجموعتين لمجموعة بواقع 5-7 و 6-3 و 7-5 في وقت سابق من اليوم.