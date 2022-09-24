فيدرر يودع ملاعب التنس بالدموع بعد الخسارة في كأس ليفر 

أسدل أسطورة التنس السويسري روجر فيدرر الستار على مسيرته الاحترافية الاستثنائية وسط تحية حارة من الجماهير ودموع تنهمر من عيون أبرز منافسيه.

واختتم صاحب الـ 41 عاماً مسيرته إلى جوار منافسه الإسباني رافاييل نادال بعدما خاض اللاعبان سوياً مباراة الزوجي مساء أمس الجمعة في مواجهة الثنائي الأميركي جاك سوك وفرانسيز تيافوي في اليوم الأول من منافسات بطولة كأس ليفر على أرضية ملعب "أو 2" في العاصمة البريطانية لندن.

أمام حشد هائل من الجماهير في المدرجات، خسر النجمان السويسري والإسباني أمام الثنائي الأميريكي بصعوبة بواقع 6-4 و6-7 و9-11.

وانهمرت دموع فيدرر عقب انتهاء المباراة وسط تحية حارة من الجماهير وجميع الحاضرين.

بدوره، لم يتمالك نادال نفسه فانخرط أيضاً في البكاء ليكون ختاماً مؤثراً لمسيرة فيدرر الاحترافية مثلما كانت مسيرته أسطورية بكل المقاييس.

وقال نادال الذي كان المنافس الأبرز لفيدرر على مدار سنوات طويلة في مسيرتهما أنه سيفتقد الآن شيئاً مهماً بهذا الاعتزال مشيراً إلى أنها كانت ليلة صعبة عليه وهو يرى صديقه ينهي مسيرته.

وأوضح: "عندما يغادر فيدرر الملاعب، سيغادر جزء مهم من حياتي لأن كل اللحظات التي قضاها إلى جانبي أو في منافستي بالملعب شكلت جزءاً مهماً من حياتي".

على مدار مسيرتهما الطويلة والحافلة بالإنجازات، التقى فيدرر ونادال 40 مرة في واحدة من أكثر المنافسات قوة وإثارة على مدار تاريخ كرة المضرب، وحقق نادال الفوز في 24 من هذه المواجهات.

لكن الصداقة جمعت بين اللاعبين الكبيرين خارج الملعب، فلم يكن غريباً أن يطلب السويسري من نادال مرافقته على الملعب في هذه اللحظة الصعبة حيث خاض الاثنان سوياً هذه المباراة ضمن الفريق الأوروبي، لكنهما خسرا أمام ممثلي الفريق العالمي في مباراة الأمس بكأس ليفر.

وكان فيدرر أعلن مؤخرا أنه سيعتزل كرة المضرب عقب انتهاء مشاركته في بطولة كأس ليفر،

وفضل اللاعب العائد من الإصابة عدم خوض أي مباراة فردي في البطولة وأن يكتفي بمباراة الزوجي إلى جوار نادال لتكون المرة الثانية التي يلعبان فيها جنباً إلى جنب بهذه البطولة بعد مشاركتهما سوياً في النسخة الأولى من البطولة عام 2017.

رغم اعتزاله اللعب، ستظل أرقام وإنجازات وألقاب فيدرر تتحدث عن نفسها على مدار التاريخ؛ حيث يستحوذ على الرقم القياسي في عدد الأسابيع المتتالية التي قضاها أي لاعب في صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس؛ بعدما ظل على قمة التصنيف لمدة 237 أسبوعاً متصلة؛ بداية من 2 فبراير 2004 وحتى 18 أغسطس 2008 .

يأتي فيدرر في المركز الثاني خلف الصربي نوفاك جوكوفيتش في قائمة اللاعبين الأكثر تواجداً في صدارة التصنيف العالمي للمحترفين حيث تصدر فيدرر التصنيف لـ 310 أسبوع.

بعد 7 سنوات احتفظ فيها الأسطورة الأميركي بيت سامبراس بالرقم القياسي لعدد الألقاب التي يحرزها أي لاعب في تاريخ مشاركاته ببطولات غراند سلام برصيد 14 لقباً، نجح فيدرر في 2009 في معادلة وتحطيم هذا الرقم القياسي حيث رفع رصيده إلى 15 لقباً من خلال بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون).

كان هذا بعد شهر واحد فقط من فوز فيدرر بلقبه الوحيد في فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) ليكمل باقة ألقاب غراند سلام.

على مدار مسيرته الاحترافية، أحرز فيدرر 20 لقباً في بطولات غراند سلام الأربع الكبرى بواقع 6 ألقاب في أستراليا المفتوحة ولقب واحد في رولان غاروس و8 ألقاب في ويمبلدون و5 ألقاب متتالية من 2004 إلى 2008 في أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز).

وفقد فيدرر هذا الرقم القياسي من خلال انطلاقة منافسيه نادال وجوكوفيتش في السنوات الماضية؛ حيث رفع الإسباني رصيده إلى 22 لقباً في غراند سلام مقابل 21 لقباً للصربي.

خلال 24 عاماً من المشاركات في بطولات المحترفين، حقق فيدرر الفوز في 1251 مباراة ليكون ثاني أكثر اللاعبين تحقيقاً للانتصارات في التاريخ بفارق ضئيل عن الأسطورة جيمي كونورز (1274 انتصاراً).

كما يأتي فيدرر في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين حصداً للألقاب في بطولات المحترفين بشكل عام؛ حيث حصد 103 ألقاب مقابل 109 لكونورز نفسه.

يستحوذ السويسري على رقم قياسي آخر مهم؛ حيث أحرز لقب البطولة الختامية (نهائي الدوري العالمي) لموسم المحترفين 6 مرات خلال 18 مشاركة في هذه البطولة التي تقام نهاية كل موسم بمشاركة أفضل اللاعبين على مدار الموسم. وحقق في هذه المشاركات 59 انتصاراً.

كما فاز خلال مسيرته الاحترافية بـ 28 لقباً في بطولات الأساتذة ذات الـ 1000 نقطة.