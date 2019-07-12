فيدرير يقصي نادال ويواجه جوكوفيتش في نهائي ويمبلدون

تغلب السويسري روجر فيدرر على الإسباني رافاييل نادال ليبلغ نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بعد أول مواجهة بين الغريمين في البطولة المقامة على ملاعب عشبية خلال 11 عاماً.

وكانت المواجهة رقم 40 بين الثنائي الذهبي اللذين حصدا 38 لقباً في البطولات الأربع الكبرى فيما بينهما متقاربة حتى سيطر فيدرر على اللقاء ليفوز بنتيجة 7-6 و 1-6 و 6-3 و 6-4.

ويقف الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالمياً وحامل اللقب الآن بين فيدرر ومعادلة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بويمبلدون البالغ تسعة ألقاب عندما يقام النهائي الأحد.