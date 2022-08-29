فيديو: أتلتيكو مدريد يتفوق على فالنسيا بهدف غريزمان

فاز أتلتيكو مدريد بصعوبة على مستضيفه فالنسيا وبهدفٍ دون رد في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب ميستايا ضمن منافسات المرحلة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

ويدين الروخيبلانكوس بهذا الفوز الثمين للنجم الفرنسي أنتوان غريزمان الذي سجل هدف اللقاء الوحيد بتسديدة ارتطمت بأحد مدافعي الخفافيش قبل أن تتحول داخل الشباك في الدقيقة 66.

أتلتيكو مدريد يستعيد توازنه

واستعاد أتلتيكو توازنه بهذا الانتصار بعد سقوطه في الجولة الماضية أمام فياريال بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ارتقى على إثرها للمركز السادس على سلم الترتيب العام.

فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 3 نقاط ليتراجع بدوره إلى المركز الرابع عشر.