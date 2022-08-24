فيديو: أهداف مباراة برشلونة ومانشستر سيتي 3-3 الودية

تعادل برشلونة الإسباني مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف لكلٍ منهما اليوم الأربعاء في اللقاء الخيري الودي المثير الذي جرى بينهما على ملعب سبوتيفاي كامب ناو.

وكانت هذه المواجهة الأولى بين المدربين الإسبانيين جوسيب غوارديولا وتشافي هيرنانديز، علماً بأن الأخير لعب تحت إشراف "بيب" في السابق.

واعتمد الفريقان على تشكيلتين ضمتا بعض اللاعبين الشبان، كما تم إشراك العديد من اللاعبين الأساسيين منذ البداية وخلال المباراة.

تقدم الضيوف إثر خطأ من الحارس إينياكي بينيا في الدقيقة 21 استغله جوليان ألفاريز معلناً عن افتتاح التسجيل.

لكن البلاوغرانا عاد بعد 8 دقائق فقط بتسديدة من الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ.

برشلونة

واستغل فرينكي دي يونغ ورفاقه خطأ فادحاً من كيفين دي بروينه، لتصل الكرة إلى الهولندي الذي أسكنها في شباك سيتي بعد مرور 21 دقيقة على بداية الشوط الثاني.

وعادل السيتيزنز النتيجة عن طريق الشاب كول بالمر في الدقيقة 70.

لكن البديل ممفيس ديباي مهاجم برشلونة استقبل عرضية من سيرجي روبرتو أودعها شباك مانشستر سيتي بسهولة بعد ذلك بـ 8 دقائق.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الأصلي للحصة الثانية، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء إثر خطأ على البديل إيرلينغ هالاند.

وانبرى الجزائري رياض محرز لتسديد الركلة التي سددها بحرفنة فوق الحارس في الزاوية اليسرى (90+9) معلناً عن تعادل الفريقين.