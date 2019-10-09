فيديو: اتهام حكم ديربي إيطاليا بالفساد بسبب لقطة

حسم يوفنتوس مباراة ديربي إيطاليا بالفوز 2-1 على إنتر ميلان على ملعب سان سيرو، لينتزع صدارة الدوري الإيطالي.

ولم تخل القمة من الجدل بعد انتشار لقطة تسببت في اتهام الحكم جيانلوكا روكي بالفساد.

وتداول أنصار ميلان وإنتر لقطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، ظهر فيها روكي وهو يصافح قائد يوفنتوس ليوناردو بونوتشي بعد قرار لمصلحة يوفي كما لو كان زميلاً له.

حدثت الواقعة في الدقيقة 76، أي قبل وقت قصير من هدف فوز يوفي عبر غونزالو هيغواين، عندما كان يطالب لاعبو إنتر بطرد إيمري تشان لاعب وسط يوفي، لكن الحكم رفض طرده ثم صافح بونوتشي بحرارة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية تعليقاً على اللقطة: "مشهد يدق جرس الإنذار في الدوري الإيطالي"، مشيرة إلى ماضي يوفنتوس في شبهات فساد مثل الكالتشيوبولي بعد هبوطه للدرجة الثانية.

كما سألت "ماذا لو كان سيرخيو راموس قد فعل ذلك وليس بونوتشي؟"

وبخلاف هذه اللقطة لم يكن هناك كثير من الجدل التحكيمي خلال القمة التي شهدت أول هزيمة لإنتر بعد 6 انتصارات متتالية في الدوري، ليتراجع للمركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس محتكر اللقب في آخر ثمانية مواسم.