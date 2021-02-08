فيديو: الحارس الأردني عامر شفيع يعلن اعتزاله

أعلن حارس مرمى منتخب الأردن عامر شفيع اعتزاله رسمياً.

وكشف شفيع عن قراره خلال مقطع فيديو، مشيراً إلى أنه اتخذ القرار الأصعب طوال مسيرته في الملاعب والممتدة لأكثر من 25 عاماً.

وتوجه شفيع بالشكر إلى الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم، والجهاز الفني لمنتخب النشامى.

واستهل شفيع مسيرته في نادي اليرموك، ثم انتقل للفيصلي، ثم الاسماعيلي في مصر، قبل أن يعود إلى الأردن من بوابة الوحدات، ومنه انتقل إلى شباب الأردن، وأخيراً الفيحاء في السعودية.

وظهر شفيع لأول مرة مع منتخب الأردن في عهد الراحل محمود الجوهري، وكانت بطولة غرب آسيا في سوريا عام 2001 نقطة انطلاقه نحو النجومية بفضل حضوره المميز في ذلك الحدث.