فيديو: السعودية تتفوق على آيسلندا ودياً استعداداً لمونديال قطر

فاز منتخب السعودية على نظيره الآيسلندي بهدفٍ دون رد اليوم الأحد في اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي عاصمة الإمارات.

جاء هدف المواجهة الوحيد في الدقيقة 26 عن طريق المدافع سعود عبد الحميد نجم الهلال.

ويستعد الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وسبق له التفوق على مقدونيا بالنتيجة ذاتها خلال استعداداته في المعسكر الذي يجريه حالياً في دولة الإمارات.

السعودية تستعد لمشاركة مرتقبة في كأس العالم 2022

يذكر أن المنتخب السعودي يشارك في المونديال ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، وبولندا بقيادة روبرت ليفاندوفسكي، والمكسيك بقيادة هيرفينغ لوزانو.