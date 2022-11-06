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فيديو: السعودية تتفوق على آيسلندا ودياً استعداداً لمونديال قطر

منشور 06 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 02:42
السعودية تتفوق على آيسلندا (المصدر: أ ف ب)
السعودية تتفوق على آيسلندا (المصدر: أ ف ب)

فاز منتخب السعودية على نظيره الآيسلندي بهدفٍ دون رد اليوم الأحد في اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي عاصمة الإمارات.

جاء هدف المواجهة الوحيد في الدقيقة 26 عن طريق المدافع سعود عبد الحميد نجم الهلال.

ويستعد الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وسبق له التفوق على مقدونيا بالنتيجة ذاتها خلال استعداداته في المعسكر الذي يجريه حالياً في دولة الإمارات.

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يذكر أن المنتخب السعودي يشارك في المونديال ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، وبولندا بقيادة روبرت ليفاندوفسكي، والمكسيك بقيادة هيرفينغ لوزانو.

كلمات دالة:منتخب السعوديةمنتخب آيسلنداسعود عبد الحميدكأس العالم 2022

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