فيديو: بالوتيلي يرد على الهتافات العنصرية بهدف رائع

رداً على الهتافات العنصرية التي تعرض لها في ملعب مارك أنتونيو بينتغودي، دوّن ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا هدفاً رائعاً في شباك هيلاس فيرونا.

وعانى بالوتيلي خلال اللقاء من الإهانات العنصرية حين كان فريقه متخلفاً بهدف، مما دفعه إلى تسديد الكرة نحو الجمهور قبل أن يتوجه إلى مدرجات الفريق المضيف بعد قرابة 15 دقيقة على بداية الشوط الثاني.

وحاول المهاجم السابق لإنتر ميلان ومانشستر سيتي وليفربول ونيس ومرسيليا ترك الملعب اعتراضاً على الاهانات العنصرية التي لطالما كان هدفاً لها خلال مسيرته الكروية، لكن بعضاً من زملائه ولاعبي فيرونا أقنعوه بالبقاء.

وتوقفت المباراة عدة دقائق قبل أن توجه رسالة الى الجمهور عبر مكبر الصوت تهدد بأن الفريقين سيغادران الملعب بحال تكرار الإهانات العنصرية، وذلك وسط صافرات استهجان من جمهور فيرونا.

وتمكن بالوتيلي من تسجيل هدف رائع في الدقيقة 85 من المباراة التي خسرها فريقه 2-1 حينما سدد من خارج منطقة الجزاء كرة ملتفة في الزاوية اليسرى العلوية لمرمى صاحب الضيافة.

ووفقاً لصحيفة “غازيتا ديلو سبورت”، ترك بالوتيلي الملعب دون الإدلاء بأي تصريح، لكن بعضاً من زملائه أكدوا أنهم سمعوا الإهانات العنصرية التي تعرض لها المهاجم البالغ 29 عاماً، فيما اكتفى مدربه المقال بعد الخسارة يوجينيو كوريني بالقول “لم أتحدث بعد مع ماريو. قال أنه سمع شيئاً ما. كان شجاعاً، تأثر عاطفياً، لكنه استمر في اللعب رغم الصعوبة”.

في المقابل، قال مدرب فيرونا إيفان يوريتش أنه لم يسمع “أي هتافات عنصرية؟ لم أسمع أي شيء إطلاقاً”، مضيفاً لشبكة “سكاي سبورت” الإيطالية: “فقط بعض الصافرات، استفزازات تجاه لاعب كبير، هذا كل ما في الأمر. الإهانات العنصرية تثير إشمئزازي".