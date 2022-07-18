فيديو: بوغبا يستعرض مهاراته خلال تدريبات يوفنتوس

استعرض النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا مهاراته خلال تدريبات يوفنتوس بعدما عاد إلى صفوف الفريق مؤخراً في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

ووصل صاحب الـ 29 عاماً إلى يوفي الذي تألق معه في السابق ووقع معه عقداً سينتهي في صيف عام 2026.

ويراهن يوفنتوس على قدرات لاعب خط الوسط في قيادته لاستعادة لقب الدوري الإيطالي محلياً والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وجلب النادي التوريني أيضاً الجناح الدولي الأرجنتيني آنخيل دي ماريا دون مقابل بعد وصول العقد الذي كان يربطه بباريس سان جيرمان إلى نهايته مؤخراً.

وانخرط الثنائي بوغبا ودي ماريا سريعاً في تدريبات البيانكونيري، ليظهر الفرنسي مهاراته خلال حصة تدريبية نشر حساب النادي على إنستغرام مقتطفات منها.