فيديو: تصرف مورينيو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أثار جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الجدل مجدداً، بتصرف غريب لحظة اعتراضه على الحكم، خلال فوز فريقه على ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب 2-0، ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفك سبيرز العقدة التي لازمته أمام سيتي، وحقق فوزاً مهماً في صراعه من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويدين الفريق اللندني بفوزه الأول في الدوري على سيتي منذ أن تغلب عليه 2-0 أيضاً في تشرين الأول 2016، إلى ستيفن بيرغفاين، الذي حقق أفضل بداية له بقميص سبيرز بتسجيل الهدف الأول، قبل أن يضيف سون هيونغ مين الثاني في مباراة أكملها الضيوف بعشرة لاعبين.

وحصل سيتي على فرصة الوصول إلى الشباك، بعدما احتسبت له ركلة جزاء بالاحتكام الى تقنية المساعدة بالفيديو التي أظهرت خطأ داخل المنطقة من سيرج أورييه على سيرجيو أغويرو، انبرى لها إيلكاي غوندوغان، لكن حارس توتنهام هوغو لوريس تألق وأنقذ فريقه.

واحتدمت المباراة بعد ذلك، بسبب مطالبة سيتي بركلة جزاء لرحيم ستيرلينغ، الذي حاول الوصول الى الكرة بعدما ارتدت من لوريس، فتدخل الأخير وتسبب بإسقاط خصمه، لكن الحكم لم يحتسب خطأ بعد الاحتكام إلى تقنية الفيديو مجدداً، مما دفع لاعبي توتنهام إلى المطالبة بانذار لستيرلينغ بسبب محاولته خداع الحكم، ما يعني طرده لأنه سبق له الحصول على بطاقة صفراء، لكن الحكم قرر عدم وجود ركلة جزاء من دون معاقبة الدولي الإنجليزي.

واللافت أن مورينيو بدا سعيداً لعدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة ستيرلينغ، قبل أن يخبره مساعده بأن الإنجليزي حصل في وقت سابق على بطاقة صفراء وهو لم يحصل على الثانية بسبب التمثيل، لينتفض البرتغالي ويتجه نحو الحكم الرابع للاعتراض، في مشهد لاقى انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفع توتنهام رصيده إلى 37 نقطة وأصبح على بعد 4 نقاط من جاره تشيلسي الرابع، الذي تعادل مع ليستر سيتي 2-2، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 51 في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن ليستر الثالث، في وقت يغرد ليفربول بعيداً في الصدارة بفارق 22 نقطة عن السيتيزنز في إنجاز لم يسبقه اليه أي فريق إنجليزي في التاريخ على صعيد الفارق بين الأول وملاحقه.