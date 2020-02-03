فيديو: ثنائي ريال مدريد يسخر من سيميوني

كشف تقرير أن ديربي مدريد الذي أقيم السبت الفائت ضمن الدوري الإسباني شهد سخرية لاعبي ريال مدريد من دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.

ووفقاً لصحيفة «آس»، فقد التقطت الكاميرات لقطات لمارسيلو وإيدير ميليتاو أثناء جلوسهما على دكة البدلاء وهما يسخران من التحركات الحماسية لسيميوني أثناء توجيه لاعبيه على أرض الملعب.

وتبادل النجمان الضحك في بعض اللقطات التي انفعل خلالها المدير الفني الأرجنتيني على لاعبيه، وقاما بتقليد حركاته في الفيديو المنشور.

وكان ريال مدريد قد نجح بالفوز في اللقاء عبر هدف نظيف أحرزه النجم كريم بنزيمة.