فيديو: دييغو كوشتا يدعي الإصابة بكورونا بعد إسقاط ليفربول

لفتة سيئة جداً قام بها دييغو كوشتا مهاجم أتلتيكو مدريد، عقب فوز فريقه على ليفربول، وتأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

الدولي الإسباني لم يكمل المباراة، بعدما قرر المدرب دييغو سيميوني إخراجه في الشوط الثاني، ليغادر المهاجم المثير للجدل ملعب آنفيلد وهو في حالة غضب شديدة عقب تبديله.

ورغم فوز فريقه بنتيجة 3-2 بعد التمديد، ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والعودة 4-2 لصالح أتلتيكو، إلا أن كوشتا واصل سلوكه السيء حتى بعد صافرة النهائية.

ونشر حساب برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني مقطع فيديو لكوشتا بعد الدخول في نفق الملعب خلال فترة إجراء الحوارات الصحفية بعد المباراة.

وتظاهر المهاجم بالسعال في وجه الصحفيين بسخرية شديدة، تزامناً مع تفشي فيروس كورونا الذي أصاب بعض الرياضيين وأثر بشكل كبير على الأحداث الرياضية حول العالم.

تصرف مهاجم تشيلسي السابق تسبب في هجوم عنيف عليه داخل إسبانيا وإنجلترا، نظراً لخطورة الوضع الحالي بعد انتشار الفيروس على مستوى أوروبا.

يذكر أن دانييلي روغاني مدافع يوفنتوس، كان آخر الرياضيين المصابين بكورونا، وسط مخاوف من انتشاره بشكل أوسع داخل النادي الإيطالي.