فيديو: رجال الأمن يطيحون بـ ميسي أثناء محاولتهم إبعاد مشجع عنه

سجل الأسطورة ليونيل ميسي هدفين من أهداف منتخب بلاده الأرجنتيني الثلاثة في شباك خصمه الجمايكي ودياً في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء ضمن التحضيرات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وجرى اللقاء على أرضية ملعب ريد بول آرينا في نيوجيرزي بالولايات المتحدة الأميركية أمام حضور غفير.

ماذا حصل مع ميسي بعد نهاية المواجهة؟

los de Seguridad casi lastiman a Messi 😡😡😡 pic.twitter.com/Ovxgs4Rlyu — Argentina Gol (@BocaJrsGolArg) September 28, 2022

بعد انتهاء المباراة، اندفع أحد المشجعين صوب "ليو" ليطلب منه توقيعه، فما كان من رجال الأمن إلا الانقضاض سريعاً لإبعاد هذا المشجع عن هداف باريس سان جيرمان.

وأثناء تدخلهم اللحظي، احتك رجال الأمن بالمهاجم المخضرم وكادوا يطيحون به أرضاً قبل أن يسيطروا على المشجع في لقطات تناقلتها سريعاً وسائل الإعلام.

يذكر أن ميسي يستعد لقيادة منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم قطر 2022 التي ستنطلق في العشرين من شهر نوفمبر وحتى الثامن عشر من ديسمبر المقبلين.