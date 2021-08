فيديو: زياش يسجل هدفين في تعادل تشيلسي مع توتنهام 2-2

سجل النجم حكيم زياش لفريقه تشيلسي في مناسبتين ليتعادل أبطال أوروبا مع الضيف توتنهام بنتيجة 2-2 على ملعب ستامفورد بريدج ضمن التحضيرات للموسم الجديد.

وسجل الدولي المغربي الهدفين بتسديدتين مميزتين في الدقيقتين 16 و49.

أما هدفا سبيرز الذي تولى نونو إيسبيريتو سانتو تدريبه مؤخراً فجاءا عبر لوكاس مورا وستيفين بيرغفاين في الدقيقتين 56 و 70 على التوالي.

يذكر أن الشائعات تحوم حول مستقبل نجم أياكس أمستردام السابق مع البلوز، ويبدو ميلان من المرشحين للحصول على خدماته هذا الصيف.

