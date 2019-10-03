فيديو: شاهد هدف حكيم زياش الرائع في فالنسيا

سجل نجم أياكس أمستردام حكيم زياش هدفاً عالمياً في مرمى فالنسيا، خلال فوز فريقه بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة الثامنة، أطلق الدولي المغربي تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء استقرت على يمين الحارس ياسبر سيليسين، مفتتحاً التسجيل للفريق الهولندي على ملعب منافسه.

ويحتل أياكس صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لكلٍ من تشيلسي وفالنسيا، بينما يحتل ليل الفرنسي المركز الأخير من دون أي نقطة.