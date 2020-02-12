فيديو: شبيه صلاح يلفت الأنظار في ملاعب الرجبي

يمضي محمد صلاح جناح ليفربول، فترة الراحة الشتوية مع الفريق الإنجليزي، بعد نصف موسم شاق ومميز للريدز، محتفلاً كذلك بمولد طفلته الجديد كيان.

ورغم غياب المصري عن الصورة في الملاعب الإنجليزية لكرة القدم، إلا أن اسمه ظهر وانتشر بشكل واضح في رياضة أخرى وهي الرجبي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

جاء ذلك بعدما ظهر لاعب في رياضة الرجبي يشبه صلاح بشكل كبير، كما أن الزي الذي يرتديه يشبه كثيراً الطقم الأساسي لليفربول.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أن اللاعب الذي قام بانطلاقة مميزة بموقع الفيديو المنتشر على تويتر، يتمتع بسرعة فائقة مماثلة لما يمتلكها صلاح.

ويشبه اللاعب صلاح في تسريحة شعره الشهيرة ولحيته، وكذلك بنيانه الجسدي وطريقة ركضه بشكل سريع تحاكي الجناح المصري.

بدوره، يطمح صلاح لمواصلة مستوياته الجيدة مع ليفربول هذا الموسم، وسجله التهديفي المميز حيث سجل 18 هدفاً وصنع 9 أهداف أخرى في جميع البطولات.

ويستعد ليفربول للعودة مجدداً لنشاطه بالدوري الإنجليزي أمام نوريتش سيتي ضمن المرحلة الـ 26 الأسبوع القادم، في سعيه لمواصلة سلسلة اللاهزيمة في البطولة التي يحتل صدارتها بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.