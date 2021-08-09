فيديو: مارسيلو يطلب التقاط صورة تذكارية مع الأسطورة مالديني

استغل مارسيلو ظهير ريال مدريد فرصة خوض مباراة ودية أمام ميلان في النمسا لالتقاط صورة تذكارية مع الأسطورة الإيطالية باولو مالديني.

وانتهى اللقاء الذي غاب عنه العديد من نجوم العملاقين بالتعادل السلبي، ولم يرتق فيه مستوى الطرفان للمستوى المطلوب.

واغتنم الدولي البرازيلي السابق الذي ساهم في فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات المواجهة الودية لمصافحة مالديني الذي قاد الروسونيري بدوره للقب التشامبيونز ليغ نفس العدد من المرات.

وأوضحت المشاهد الاحترام الكبير الذي يحمله مارسيلو لأيقونة ميلان والآتزوري الذي اعتزل عام 2009 بعد مسيرة بدأها مع الفريق اللومباردي عام 1984.

يذكر أن الأسطورة الإيطالية يتولى حالياً منصب المدير التقني في ميلان الذي يعود بدوره للمشاركة في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2014.