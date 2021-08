فيديو: مبابي يصنع هدفاً لـ ميسي خلال تدريبات باريس

نشر باريس سان جيرمان مقطع فيديو ظهر فيه النجم كيليان مبابي وهو يصنع هدفاً لزميله الجديد الأسطورة ليونيل ميسي خلال تدريبات الفريق.

وتعاقد النادي الفرنسي مع الهداف الأرجنتيني الأسبوع الماضي لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث في صفقة انتقال حر.

وكشف مقطع الفيديو الجديد عن لمحة مما ينتظره عشاق الفريق بين ثلاثي الهجوم المكون من ليو ومبابي ونيمار.

وتحوم الشكوك حول مصير الهداف الشاب البالغ من العمر 22 عاماً الذي يريد الرحيل إلى ريال مدريد وفقاً لتقارير صدرت خلال الساعات الأخيرة.

وتتطلع الإدارة الباريسية بقيادة ناصر الخليفي لتمديد عقد مبابي الذي دخل موسمه الأخير مع العملاق الفرنسي.

Kylian Mbappe assists Lionel Messi.



You're going to see a lot of this 🔥pic.twitter.com/QvtTsXb6hN