فيديو: مشادة كلامية بين ميسي وراموس خلال تدريبات باريس سان جيرمان

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لمشادة كلامية جرت بين الأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو راموس خلال حصة تدريبية لباريس سان جيرمان.

واشتهر النجمان في ظل الندية التي عاشاها لسنين طويلة حينما كان "ليو" يدافع عن ألوان برشلونة، وراموس يرتدي قميص ريال مدريد.

واستغرب المتابعون مسألة تواجد اللاعبين في فريق واحد حينما تم التعاقد معهما صيف العام الماضي، في ظل المشاكل السابقة التي جمعتهما على أرض الملعب مع فريقيهما السابقين.

وخلال حصة تدريبية لباريس سان جيرمان، تدخل راموس على ميسي بطريقة لم تعجب الأرجنتيني الذي توجه بالحديث لزميله بعدها ليعاتبه.

وحاول راموس التخفيف من حدة الموقف، لكن "ليو" لم يستجب وبدا أنه غير راضٍ عما حصل في حادثة أعادت إلى الأذهان الندية الكبيرة السابقة ما بين الثنائي.

يذكر أن باريس سان جيرمان يستعد حالياً لمواجهة نانت على لقب كأس السوبر الفرنسي في لقاء سيجمعهما يوم الأحد المقبل.

Messi angry and arguing with Ramos after he tackled Messi hard in training 😬 pic.twitter.com/dMRXDqzHEU