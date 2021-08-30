فيديو: مورينيو يحتفل بفوز روما على ساليرنيتانا بتناول البيتزا

قاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو فريق روما لفوزٍ ساحقٍ على مستضيفه ساليرنيتانا برباعيةٍ نظيفة لحساب المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي يوم الأحد.

واحتفل المدير الفني البرتغالي بهذا الانتصار الكبير من خلال تناول البيتزا في القطار أثناء العودة إلى العاصمة الإيطالية.

وتولى "ذا سبيشل ون" تدريب الجيالوروسي مطلع الصيف بعد رحيل المدرب السابق باولو فونسيكا.

وجاءت الأهداف عن طريق لورينيزو بليغريني (هدفان)، وجوردان فيريتو، وتامي آبراهام.

روما يتصدر الدوري تحت إشراف مورينيو

ويحتل روما صدارة الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط من مباراتين بالتساوي مع لاتسيو وإنتر ميلان وأي سي ميلان ونابولي.

ويلتقي الفريق العاصمي في المباراة القادمة مع ضيفه ساسوولو في الثاني عشر من الشهر القادم بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.