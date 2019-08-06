فيديو: ميسي يتجاهل غريزمان

خلال مباراة برشلونة وآرسنال الودية، التي فاز فيها البارسا 2-1 على ملعب كامب ناو، والتي جرت على كأس الراحل جوان غامبر، رصدت عدسات الكاميرا موقف محرجاً بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله الجديد أنتوان غريزمان.

وعند خروج غريزمان من المباراة بعد تبديله، رصدت الكاميرا تجاهل ميسي للنجم الفرنسي المنضم حديثاً من أتلتيكو مدريد إلى العملاق الكتالوني.

ونشر برنامج "خوغونيس" الإسباني مقطع فيديو مفاده تجاهل ميسي لنظيره الفرنسي بكل حواسه ولو كأنه لم يتواجد معه في الأصل على الدكة.

وبعد نهاية اللقاء، تحدث المدير الفني لبرشلونة بشأن مشاركة غريزمان خلال اللقاء، أوضح المدرب إيرنيستو فالفيردي أن اللاعب يمكنه اللعب في جميع المراكز الهجومية، كونه قادر على اللعب في العديد من المراكز هي ميزة كبيرة لأنه يفكر في تغيير مركزه حسب حاجة الفريق.

من جانبه، قال ميسي قبل بداية اللقاء للجماهير: "إذ استطعنا الفوز بالدوري 8 مرات في 11 عاماً، وهذا الأمر بالنسبة إلى أي نادٍ سيكون عظيماً، ولكن كما نعلم ونريد جميعاً، فإن هذا النادي سيقاتل دائماً من أجل الفوز بكل شيء.

"تجددت آمالنا في تحقيق الفوز هذا الموسم ونأمل أن تجدد آمالكم أنتم جماهير الفريق أيضاً (...) يحيا برشلونة".