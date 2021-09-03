فيديو: ميسي ينجو من إصابة خطيرة خلال مشاركته مع الأرجنتين

تعرض ليونيل ميسي أسطورة منتخب الأرجنتين لعرقلة خطيرة خلال مشاركته مع بلاده في مواجهة منتخب فنزويلا ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحقق التانغو الفوز في اللقاء على مستضيفه بنتيجة 3-1.

ماذا حصل لـ ميسي ؟

وتدخل أدريان مارتينيز لاعب فنزويلا بعنف على مهاجم باريس سان جيرمان خلال الشوط الأول حينما كان ينطلق بالكرة صوب منطقة جزاء صاحب الضيافة.

وتجاوز أفضل لاعب في العالم 6 مرات غريمه الذي تدخل بقوة على قصبة ساق هداف الأرجنتين الذي سقط أرضاً لتدب حالة من الرعب بين زملائه والطاقم الفني.

ورغم التدخل العنيف الذي تلقى مارتينيز البطاقة الحمراء على إثره، إلا أن ميسي تمكن من إكمال اللقاء.

ودخل مارتينيز بديلاً لخوسيه فيلاسكيز قبل دقيقتين من ارتكاب الخطأ الفادح، ونال البطاقة الصفراء في بداية الأمر قبل أن يطرده الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو في الدقيقة 32.

بهذا الانتصار، رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن البرازيل المتصدر.

أما منتخب فنزويلا، فتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز العاشر والأخير.