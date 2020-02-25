فيديو: ميسي يحظى باستقبال مارادوني في نابولي

نجح ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، في تسجيل رباعية في شباك آيبار ضمن الدوري الإسباني ليكسر فترة الصيام التي دامت أربع مباريات في جميع البطولات.

وقاد ميسي فريقه لصدارة الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد من ليفانتي بنتيجة 0-1.

وسافر ميسي لإيطاليا لمواجهة نابولي على ملعب سان باولو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.



شاهد استقبال الجماهير للنجم الأرجنتيني الذي تتم مقارنته دائماً بأسطورة نابولي والدوري الإيطالي دييغو مارادونا.