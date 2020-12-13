فيراتي: على مبابي ونيمار الاستمرار في باريس سان جيرمان

طالب ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان زميليه كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا بالبقاء وعدم الرحيل.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الدولي الإيطالي لشبكة "تيليفوت" الفرنسية، وأكد خلالها أن مهاجمي الفريق سعيدان مع بطل الليغ 1، كما وصف فريقه بالأفضل في العالم.

وقال فيراتي: "بكل تأكيد نتحدث كل يوم وأطلب من نيمار ومبابي أن يستمرا مع باريس سان جيرمان.

"كثيراً ما أتحدث مع مبابي وأقول له هل قمت بالتوقيع على تمديد عقدك بعد؟

"ينتابني القلق في بعض الأحيان، لكني أفكر في الأمر وأعرف أنهما سيستمران، لدي الثقة أن النادي سيتفق معهما على كل شيء، فكلاهما سعيد هنا ويلعبان في واحد من أفضل فرق العالم، في الواقع لا أعتقد أنه هناك أي فريق أفضل من باريس سان جيرمان.

"أحب هذا النادي، وأحلم في الفوز بدوري أبطال أوروبا، ستكون لحظة تاريخية لنا".

يذكر أن عقدي مبابي ونيمار ينتهيان بحلول صيف 2022.