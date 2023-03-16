فيراتي "مجروح" من جماهير باريس سان جيرمان ويفكر بالرحيل

البوابة - يشعر النجم الإيطالي ماركو فيراتي بالحزن الشديد جراء الانتقادات التي تعرض لها من قبل جماهير باريس سان جيرمان بعد خطأه الكارثي الذي لعب دوراً مهماً في إقصاء الفريق من دوري أبطال أوروبا.

وسقط الباريسيون أمام بايرن ميونخ في ألمانيا بهدفين دون رد في إياب دور الـ 16 من دوري الأبطال الأسبوع الماضي، بعدما خسروا ذهاباً بهدف نظيف ليتأهل البافاريون إلى ربع النهائي بمجموع المواجهتين 3-0.

وتسبب صاحب الثلاثين عاماً بتسجيل هدف بايرن الأول في لقاء العودة حينما استقبل كرة داخل منطقة الجزاء وتعرض لضغط من ليون غوريتسكا الذي خطف الكرة منه ومرر لإيريك ماكسيم تشوبو موتينغ الذي أودعها داخل الشباك بسهولة.

فيراتي مستاء من انتقادات أنصار باريس سان جيرمان

يرى نجم الآتزوري أن الانتقادات التي طالته زادت عن الحد المقبول كونه قدم الكثير للنادي الباريسي الذي انتقل إليه في عام 2012 قادماً من بيسكارا.

لهذا السبب، أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن مواطنه بات يرغب بالرحيل عن ملعب بارك دي برانس وسط اهتمام يوفنتوس بخدماته.

يذكر أن إدارة باريس سان جيرمان لا تفكر مبدئياً ببيع لاعب خط الوسط، إلا أن النجم الإيطالي قد يطالب بالانتقال بعد نهاية الموسم الجاري.