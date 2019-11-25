فيراتي يعود لتعزيز صفوف باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد

حصل باريس سان جيرمان على دعم ماركو فيراتي نجم خط وسطه قبل المواجهة القادمة في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

جاء هذا بعد غياب طال لحوالي 15 يوماً للنجم الإيطالي بعد إصابته الأخيرة التي تعرض لها قبل فترة التوقف الدولي وتم استبعاده بسببها من قائمة منتخب بلاده.

وقام توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان باستدعاء فيراتي للمباراة التي ستقام في العاصمة الإسبانية مدريد غداً الثلاثاء.

وسيسافر لاعب الوسط مع بعثة الفريق استعداداً لخوض المران النهائي قبل مواجهة ريال مدريد بعد حوالي 24 ساعة.

ويغيب عن باريس سان جيرمان لايفين كورزاوا الذي لم يعد للتدريبات قط وثيلو كيرير الذي لا يزال في مرحلة تأهيلية من إصابته بالإضافة لتشوبو موتينغ.

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني بفارق 5 نقاط.