فيرديناند: صلاح لا ينال الاحترام الذي يستحقه

أكد ريو فيرديناند أسطورة دفاع مانشستر يونايتد أن محمد صلاح جناح ليفربول لاعب عظيم للغاية ولا ينال الاحترام الذي يستحقه.

ويواصل المصري التألق مع الريدز للموسم الرابع على التوالي، رغم تدهور مستوى الفريق هذا الموسم في ظل صراعه على حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا.

وقال فيرديناند في تصريحات نشرتها صحيفة "ليفربول إيكو": «ينافس صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي مرة أخرى في هذا الدوري الصعب وهو ليس ضمن فريق الموسم لبعض المحللين، لا أفهم ذلك.

«صلاح لا ينال الاحترام الذي يستحقه، إنه لاعب عظيم يحطم الأرقام القياسية عاماً تلو الآخر».

وأتم: «أصبح من المعتاد رؤية اسمه في قمة أي ترتيب للاعبين، إنه خارج المنافسة».

ويسعى صلاح لاستعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها موسمي 2017-2018 و2018-2019، واقتنصها جايمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الموسم الماضي.

ففي موسمه الأول مع الريدز حصد هداف المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفاً، بفارق هدفين عن هاري كاين مهاجم توتنام.

أما الموسم قبل الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال، برصيد 22 هدفاً.

لكنه اكتفى بـ 19 هدفاً الموسم الماضي، مقابل 23 لفاردي هداف الدوري.