فيرديناند: مانشستر يونايتد أنفق 600 مليون جنيه على لا شيء

عبر ريو فيرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد، عن خيبة أمله وآسفه لهزيمة فريقه على يد بيرنلي بهدفين نظيفين على ملعب أولد ترافورد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، واعتبر أن إجمالي ما أنفقه النادي على التعاقدات في السنوات الماضية ذهب هدراً.

هزيمة بيرنلي هي الرابعة ليونايتد بعد انقضاء أقل من شهر في عام 2020، مما تسبب في تراجع الفريق إلى المركز الخامس.

وقال المدافع السابق في تصريحات إعلامية: "قلتم للتو أن هناك 600 مليون جنيه استرليني تم إنفاقها لتدعيم الفريق، لكني أسأل، على ماذا؟ لا أرى شيئاً، لا أرى هذه الأموال!

"ما الذي جلبناه إلى هنا؟ لا يوجد شيء يوحي لك بأن هناك حجر أساس للمستقبل. أجلس هنا وأشعر حقاً بالحرج، من المحرج التواجد هنا، ليس فقط بسبب أداء الفريق، إذ أني لا أرى مستقبلاً لنا بهذا الشكل.

"لا أرى هدفاً على الحائط ويقال نحن نريد الوصول إليه، لا أراه حقاً، الأمر لا يتعلق فقط بنتيجة مباراة بيرنلي، أنا أتحدث عن التوظيف والبناء الفعلي لقائمة الفريق.

"الأمر يتعلق بالأسس التي يتم وضعها للمضي قدماً والمنافسة على البطولات في مرحلة ما وليس على الفور، أنفقنا الكثير من الأموال في السنوات السبع الماضية، وماذا يظهر؟ لا شيء، لا يمكنك الدفاع عن ذلك".

وواصل معتبراً أن شعبية يونايتد قد تنخفض: "سيتنصل الأطفال في المدارس في جميع أنحاء البلاد من قميص مانشستر يونايتد ولن يأتوا إلى هنا لدعم النادي بسبب ما نراه حالياً.

"أنا من مشجعي كرة القدم وأحب هذا النادي وأريده أن ينجح، ومنذ الفوز على باريس سان جيرمان العام الماضي والفريق يسير في طريق صخري، نحن بحاجة إلى شخص يتمتع برؤية يأتي ويجمع الأمور سوياً من جديد.

"أنفقنا 600 مليون جنيه استرليني على هذا الفريق ومن هم أفضل اللاعبين؟ إنهم المواهب المُصعدة من الأكاديمية، وهذا يخبرك بجدوى التوظيف ومدى روعة الأمر.

"انظروا إلى ليفربول، إنهم يشترون أفضل اللاعبين ليناسبوا طريقتهم ولا يلجأون لحلول قصيرة الأمد، العكس تماماً يحدث لدينا".