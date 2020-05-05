فيرديناند: مشكلة بوغبا في رايولا

أكد ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق، أن مشكلة بول بوغبا لاعب خط وسط الشياطين الحمر، أنه لا يخرج للحديث عن مستقبله بشكل واضح، ويترك وكيله مينو رايولا يتحدث بالنيابة عنه.

وقال فيرديناند في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «سأكون صادقاً، أحب بول، فهو لاعب عظيم، عرفته منذ أن كان صغيرا جداً وما زلت أتحدث إليه.

«المشكلة الوحيدة التي أواجهها هي أنه يجب أن يتحدث عن نفسه، بدلاً من وكيله مينو رايولا، وإذا فعل ذلك سيكون كل شيء أكثر شفافية ووضوحاً.

«أخبرته ذلك لأني متأكد أنه سيفهم كلامي بأفضل طريقة، وسأحترم قراره».

يذكر أن بوغبا واحد من أهم أهداف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات القادم.

وأعد الميرينغي بالفعل عرضاً بقيمة 80 مليون يورو لحسم الصفقة، إلى جانب وجود اهتمام من إنتر ميلان وفريقه السابق يوفنتوس.