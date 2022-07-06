فيرديناند: من حق رونالدو الشعور بعدم السعادة في مانشستر يونايتد

هب النجم الإنجليزي السابق ريو فيرديناند للدفاع عن زميله السابق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في ظل رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد.

ويرى فيرديناند أن من حق صاحب الـ 37 عاماً الشعور بعدم السعادة في ظل المعاناة التي يعيشها النادي الإنجليزي العملاق.

ماذا قال فيرديناند عن رونالدو ؟

وقال المدافع السابق في تصريحات لقناة "فايف" على يوتيوب: "نحن نتحدث عن كريستيانو رونالدو، لا أفهم سبب استغراب البعض من عدم شعوره بالسعادة حول ما يحصل في يونايتد.

"أي لاعب معتاد على الفوز بالألقاب والمباريات والمنافسة على البطولات كل عام سيفكر بالطريقة ذاتها.

"إنه غير سعيد بالغياب عن دوري أبطال أوروبا، كما أنه لا يعرف حتى نشيد بطولة الدوري الأوروبي."

يذكر أن الهداف المخضرم طلب من إدارة النادي السماح له بالرحيل بحال وصول عرض مناسب لضمه هذا الصيف.