فيرديناند يطالب بإلغاء الدوري الإنجليزي

طالب ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق بإلغاء الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي فوراً، إذا لم يكن هناك حل فوري خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعدما تم تعليق جميع المباريات حتى موعد مبدئي يوم 30 أبريل المقبل.

ورأى أن صحة وسلامة الأشخاص يجب أن تأتي أولاً، وقال: "في مثل هذه الأوقات، عندما تبقى المنزل، وتكون معزولاً ووحيداً مع عائلتك، تدرك مدى أهمية الرياضة، والاتصال والتواصل مع مختلف قطاعات المجتمع.

"لكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن كرة القدم مجرد لعبة، وبقدر ما نتعامل معها بجدية، إلا أن الصورة الأكبر هي ما يحدث في المجتمع، وبرأيي الشخصي أنه إذا لم يكن هناك حل فوري في الأسابيع القليلة المقبلة، فإن الموسم يحتاج إلى إلغاء، والبدء من الموسم الجديد".

وأصر المدافع الإنجليزي السابق، والذي فاز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد، على أنه لا يوجد إرضاء للجميع في هذا الوضع غير المسبوق، وكلما عملنا معاً بشكل أسرع لوقف انتشار فيروس كورونا، كلما أسرعنا في العودة إلى الصالات الرياضية والملاعب والساحات لمشاهدة الرياضة الحية مرة أخرى.

وأضاف: "كثير من الناس مثل مشجعي ليفربول سيقولون دائماً، هذا لأنك لا تريد أن يفوز ليفربول بالدوري، ولكن إذا كان فريقي في هذا الوضع أيضاً، فسأفكر في صحة الناس والمجتمع الأوسع، بدلاً من مكاسبي الخاصة، وهذا موقف أعتقد أنه نفس الشيء بالضبط بغض النظر من يصعد ومن يهبط، ومن كان من الممكن أن يفوز بالدوري".