فيرديناند يكشف سر نجاح رونالدو

كشف ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد، عن سبب تفوق كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، على باقي اللاعبين حول العالم.

وسبق لفيرديناند مزاملة رونالدو في يونايتد، حيث فازا سوياً بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وقال المدافع السابق في تصريحات خاصة: "رونالدو بعمر 34 عاماً ومع ذلك لا يزال في القمة وبدأ الأمر منذ أكثر من عقد من الزمان.

"إنه أول شخص أراه يستثمر في بناء فريق عمل حوله، أذكر أني ذهبت لمنزله فوجدت في غرفته نحو 10 أفراد فاندهشت وسألته عنهم فأخبرني بأنه يمتلك طباخ ومدلك وطبيب ومدرب خاص للعناية بكل ما يتعلق بعمله في كرة القدم".

ونصح فيرديناند اللاعبين باتباع مدرسة رونالدو والإهتمام ببناء فريق عمل لتطوير الجوانب المختلفة من كل لاعب لأن أفضل استثمار هو الاستثمار في النفس.

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 700 في مسيرته.

وحقق "صاروخ ماديرا" جميع البطولات في مانشستر يونايتد وريال مدريد قبل الانضمام إلى يوفنتوس صيف 2018 ليحصد بطولة الدوري الإيطالي.