فيرستابن يفوز بسباق أبو ظبي لفورميولا 1

قدم الهولندي ماكس فيرستابن أداءً رائعاً في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لفورميولا 1 في أبو ظبي 2020 مساء الأحد مسجلاً أول فوز له في حلبة مرسى ياس في السباق الختامي من بطولة العالم لموسم 2020.

وكان أداء فيرستابن قوياً طيلة عطلة الأسبوع بعد أن تصدر قائمة الزمن الأسرع في حصتي تجارب الحرة الأولى والثالثة لينطلق أولاً على خط الانطلاق وينتزع الفوز في السباق.

وانطلق كل من فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون من المركزين الثاني والثالث على التوالي، وسعى السائقان إلى فرض الضغط على سائق فريق ريد بول إلا أن الهولندي لم يخضع لهذه الضغوط وسيطر على مجريات السباق منذ اللفة الأولى ليتصدر جميع لفاته وصولاً إلى خط النهاية محافظاً طيلة الوقت على فاصل زمني آمن ليضمن الفوز بالنسخة رقم 12 من سباق الجائزة الكبرى في أبو ظبي والفوز الثاني له في موسم 2020.

وفي بطولة العالم للصانعين، ضمن فريق ماكلارين المركز الثالث وراء كل من مرسيدس وريد بول بعد أن خرج سيرجيو بيريز مبكراً من السباق وحقق لانس سترول المركز العاشر.