فيرغسون طلب من رونالدو الانتقال لبرشلونة

لطالما امتدح أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد التاريخي السابق احترافية كريستيانو رونالدو، مؤكداً أن النجم البرتغالي أفضل لاعب دربه على الإطلاق، لكنه اضطر في لحظة ما إلى أن يطلب منه الانتقال إلى برشلونة.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية تصريحات لرامون كالديرون، رئيس ريال مدريد السابق الذي تُنسَب إليه صفقة ضم رونالدو، أوضح خلالها أن فيرغسون عرض على البرتغالي الانتقال لبرشلونة، لا لريال.

وشرح السبب قائلاً: "فيرغسون لم يكن يريد انتقال رونالدو لريال مدريد، لأنه لم يكن يحب ريال، ويعتبره الفريق الذي هيمن على كل ما يريده، رغم أن مانشستر حقق الكثير من الألقاب معه، لكن ريال مدريد فاز بألقاب أكثر.

"كان فيرغسون يرى ريال منافساً مباشراً له، لذلك عرض انتقال رونالدو إلى برشلونة، والبارسا كان يرحب بالصفقة".

وتابع كالديرون الذي ترك النادي الملكي قبل تقديم رونالدو للجماهير في 2009: "احترم رونالدو اتفاقه معي، وتمسك بالانتقال إلى ريال رغم رفض يونايتد".