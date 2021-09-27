فيرغسون: عودة رونالدو مثل رجوع القيصر إلى روما منتصراً

يرى أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق أن عودة كريستيانو رونالدو إلى ملعب أولد ترافورد تشبه رجوع القيصر إلى روما منتصراً.

وعاد "صاروخ ماديرا" إلى فريق الشياطين الحمر بعد 12 عاماً إثر التعاقد معه من يوفنتوس في صفقة بقيمة 20 مليون جنيه استرليني.

وقال أسطورة التدريب في مقابلة مع موقع النادي الرسمي: "الأمر رائع، شاهدتم يوم السبت، كأن مثل القيصر العائد إلى روما بعد النصر."

ماذا قدم رونالدو مع مانشستر يونايتد حتى الآن؟

وسجل النجم المخضرم 4 أهداف ليونايتد في 4 مباريات، لكن الفريق عانى من عدة خسائر غير متوقعة وخروج مبكر من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويستعد الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات لقيادة يونايتد في مباراة مهمة غداً الثلاثاء أمام فياريال الإسباني ضمن الجولة الثانية من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.