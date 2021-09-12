فيرغسون: مانشستر يونايتد سبق سيتي في التعاقد مع رونالدو

أكد السير أليكس فيرغسون أن مانشستر يونايتد تحرك سريعاً لتأمين خدمات نجمه السابق كريستيانو رونالدو عندما علم برغبة الغريم مانشستر سيتي في ضمه.

وبدا أن البرتغالي في طريقه للعمل تحت إشراف جوسيب غوارديولا في سيتي قبل أن يبادر الشياطين الحمر سريعاً لإتمام الصفقة ويخطف توقيع هداف ريال مدريد ويوفنتوس السابق.

ماذا قال فيرغسون عن عودة رونالدو ؟

وقال أسطورة التدريب لـ "فيابلاي": "لم أكن أتخيل رؤيته في مانشستر سيتي، ولا أعتقد أن أحداً تخيل ذلك أيضاً.

"لذلك تحركنا سريعاً لتأمين عودته، تحدثت إلى عائلة غلايزر (المالكة ليونايتد)، وبعد ذلك حُسم الأمر."

وشارك النجم البرتغالي أمس لأول مرة مع مانشستر يونايتد منذ حوالي 12 عاماً وسجل هدفين في اللقاء الذي فاز فيه الفريق على نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف لهدف.