فيرغسون يروي تفاصيل فقدانه النطق والذاكرة

قال أليكس فيرغسون المدرب السابق لمانشستر يونايتد أنه كان يخشى التعرض لمضاعفات صحية كبيرة مثل فقدان الذاكرة والقدرة على الكلام بعد معاناته من نزيف في المخ في 2018 وخضوعه لجراحة.

ويعتبر كثيرون فيرغسون (79 عاماً) واحداً من أفضل مدربي كرة القدم على مر العصور، وخضع فيرغسون وهو اسكتلندي لعملية جراحية عاجلة وأمضى عدة أيام في العناية المركزة في مستشفى سالفورد الملكي في منطقة مانشستر الكبرى.

وقال الاسكتلندي في لقاء بعد العرض الأول لفيلم وثائقي يتناول حياته ومسيرته المهنية ضمن مهرجان غلاسكو السينمائي «من أول الأشياء التي قلتها في اليوم التالي للعملية عندما جاءت أسرتي لزيارتي كانت عن ذاكرتي».

«كانت ذاكرتي قوية طوال حياتي، في الأسبوع التالي، فقدت صوتي ولم أتمكن التفوه بكلمة واحدة وكان وضعاً مخيفاً بالفعل».

وأضاف فيرغسون «كنت أفكر في كل شيء، وأتساءل هل ستعود ذاكرتي؟ وهل سأتمكن من الكلام ثانية؟»، وأوضح فيرغسون أنه تلقى مساعدة من أخصائية في التخاطب وأن صوته عاد بعد 10 أيام كما أن ذاكرته كانت على ما يرام.

وتولى فيرغسون تدريب مانشستر يونايتد ما بين 1986 و2013 وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين وبلقب الدوري الإنجليزي 13 مرة وبكأس الاتحاد الإنجليزي خمس مرات.

وحصل فيرغسون على لقب فارس (سير) في 1999 عندما توج فريقه بثلاثية من الألقاب تضمنت دوري أبطال أوروبا ودوري وكأس إنجلترا.