فيرغسون يوجه رسالة لرونالدو

وجه أليكس فيرغسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد رسالة إلى النجم كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، عقب فوزه بجائزة لاعب العام في بلاده للمرة العاشرة في تاريخه.

وظهر الاسكتلندي بتسجيل مصور عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "تهانينا على الإنجاز الرائع العظيم والليلة الرائعة في البرتغال، أنا آسف حقاً لأني لم أستطع أن أكون معكم، لكني أعود بالذكريات إلى الخلف، وأرى كيف أن صبياً في عمر الـ 17 من عمره أتى لمانشستر يونايتد، وكيف تطور وتقدم كإنسان ورياضي رائع.

"أريد أن أقول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ولوالدته ولجميع أفراد أسرته وأطفاله، بأنه يبلي بلاء حسناً، كان من دواعي سروري معرفتك، والعمل معك في مانشستر يونايتد، وأرى تقدمك كلاعب كرة قدم، لذلك حظاً موفقاً".

وختم فيرغسون حديثه بقوله: "استمتع يا كريستيانو بقضاء ليلة رائعة، أتمنى لك الحظ دائماً، وأحسنت".

يذكر أن فيرغسون ساهم بإحضار النجم البرتغالي إلى مانشستر يونايتد عام 2003 من سبورتينغ لشبونة، وساهم بتطوره بشكل كبير، وتطورت علاقتهما بعدها لتصبح كالأب والابن.