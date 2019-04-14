فيرمينو سعيد بعودة صلاح للتسجيل

أعرب روبرتو فيرمينيو نجم ليفربول عن سعادته لعودة زميله محمد صلاح للتسجيل من جديد من خلال شباك فريق ساوثامبتون.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الدولي البرازيلي لشبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن تسجيل النجم المصري للأهداف ضروري بالنسبة لليفربول في المرحلة الحالية.

وقال فيرمينيو: "تسجيل صلاح أمام ساوثهامبتون كان هاماً للغاية بالنسبة له والفريق، فأهدافه دائماً ما تساعدنا في الفوز بالمباريات.

"تغيب لفترة طويلة عن التسجيل، لكن عودته لزيارة الشباك من جديد كانت هامة للغاية بالنسبة للجميع، ونحن سعداء له.

"هدفه في ساوثهامبتون كان هاماً لنا أيضاً لأنه غير نتيجة اللقاء، ونجحنا من بعده في إضافة الهدف الثالث وحسم المباراة".

يذكر أن صلاح تغيب عن التسجيل مع ليفربول لمدة شهرين قبل أن يعود أمام ساوثهامبتون الأسبوع الماضي في الدوري الإنجليزي.