فيرمينو ضمن المرشحين للانتقال إلى ريال مدريد

دخل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول قائمة المرشحين للانتقال إلى ريال مدريد الموسم القادم وفقاً للصحفي الشهير فابريزيو رومانو.

ويقضي اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً أيامه الأخيرة في ملعب آنفيلد علماً بأن العقد الذي يربطه بالنادي الإنجليزي سيصل إلى نهايته بحلول الصيف القادم.

ويبدو أن الميرينغي وضع لائحة مختصرة تضم 4 أو 5 مرشحين من بينهم البرازيلي مهاجم هوفنهايم الأسبق.

وسجل فيرمينو هدفاً خلال مباراة ليفربول الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام ساوثهامبتون والتي انتهت بالتعادل 4-4، ودع خلالها اللاعب الجماهير على أرضية ملعب آنفيلد.

عمالقة أوروبا مهتمة بضم فيرمينو

علاوة على ريال مدريد، دخل الغريم برشلونة وعملاقا الكرة الإيطالي أي سي ميلان وإنتر ميلان سباق التعاقد مع النجم البرازيلي.

كما ارتبط اسمه بغالاتاساراي التركي وبانتقال محتمل إلى الدوري الأميركي للمحترفين.

يذكر أن البرازيلي خاض 362 مباراة مع ليفربول في جميع المنافسات تمكن خلالها من تسجيل 111 هدفاً، كما صنع 79 هدف آخر.