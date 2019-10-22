فيرمينو يتجنب الدخول في صدام مع أسطورة مانشستر يونايتد

َرفض مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو إثارة الجدل، في رده على سؤال حول رأيه بالتصريحات النارية التي أدلى بها أسطورة مانشستر يونايتد روي كين، بعد القمة التي جمعت الغريمين وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله الأحد.

وعبر قائد الجيل الذهبي للشياطين الحمر عن انزعاجه من تبادل عناق لاعبي الفريقين بعد المباراة، مبدياً تعجبه واندهاشه من سلوك الأجيال الحالية، بقوله: "اشعر بالاشمئزاز من اللاعبين، أنت تخوض حرباً وينبغي عليك عدم النظر إلى المنافس، كرة القدم لم تتغير، لكن للأسف تغير اللاعبون".

وفي رده على هذه التصريحات، قال الدولي البرازيلي لشبكة "إي إس بي إن" الناطقة بالبرتغالية "لا أريد إثارة الجدل حول أي شخص، لكن بالنسبة لي، أرى أن ما حدث بعد مباراتنا مع مانشستر يونايتد سلوكاً طبيعياً.

"كل ما في الأمر أننا نتبادل التحية بعد المباراة، لكن على أرض الملعب لا توجد صداقة، فكل لاعب يدافع عن ناديه بأفضل ما لديه، وهذا ما يشعل المنافسة على أرض الملعب".