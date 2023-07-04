فيرمينو يخضع للفحص الطبي تمهيداً لانتقاله إلى الأهلي السعودي

اقترب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو من التوقيع على كشوفات انتقاله لنادي الأهلي السعودي في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

ويغادر المهاجم صاحب الـ 31 عاماً الريدز بعد مسيرة زاخرة بالألقاب امتدت لـ 8 أعوام منذ قدومه من هوفنهايم في عام 2015.

ويعتبر البرازيلي أحد أساطير ليفربول، إلا أن عقده مع الفريق وصل إلى نهايته ليصبح الآن لاعباً حراً.

وقال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن فيرمينو سيخضع للفحص الطبي الروتيني تمهيداً لانتقاله إلى صفوف الهلال في الأيام القليلة القادمة.

فيرمينو نجم جديد يضيء سماء الدوري السعودي

سينضم البرازيلي بالتالي إلى نخبة من النجوم الذين اختاروا الاحتراف في الدوري السعودي مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر)، والفرنسي كريم بنزيمة (اتحاد جدة)، ومواطنه نغولو كانتي (اتحاد جدة)، والبرتغالي روبن نيفيش (الهلال)، والسنغالي كاليدو كوليباليو (الهلال)، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (النصر)، والمدير الفني الإنجليزي (الاتفاق).