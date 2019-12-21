فيرمينو يقود ليفربول للفوز بكأس العالم للأندية

ظفر ليفربول الإنجليزي بكأس العالم للأندية 2019 بعد فوزه الصعب على غريمه فلامينغو البرازيلي بهدفٍ دون رد بعد التمديد في اللقاء النهائي القوي الذي شهده ملعب خليفة الدولي في الدوحة.

وقدم الفريقان أداءً قوياً وكان كلاهما قادراً على إنهاء اللقاء لمصلحته، إلا أن الغلبة كانت في نهاية المطاف لبطل أوروبا ومدربه يورغن كلوب.

وجاء الهدف الثمين عن طريق روبرتو فيرمينو في الدقيقة 99 حينما مرر ساديو ماني كرة ذكية لزميله البرازيلي القادم من الخلف الذي سجل بذكاء بعد مخادعة مدافع فلامينغو وحارسه.